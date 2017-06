Bokrijk krijgt 3,2 miljoen euro van Geert Bourgeois, Vlaams minister-president en Vlaams minister van Onroerend Erfgoed, voor de eerste restauratiefase van het openluchtmuseum. In deze fase worden verschillende monumenten gerestaureerd, zoals twee windmolens, de kerk van Erpekom en enkele hoeves. “Deze subsidie past in de meerjarenovereenkomst die de vzw Het domein Bokrijk in 2016 sloot met de Vlaamse overheid voor de restauratie van het onroerend erfgoed van het openluchtmuseum,” aldus minister-president Bourgeois. “5 restauratiefasen, gespreid over evenveel jaren, kunnen rekenen op een totale premie van 14,5 miljoen euro.” In 2017 wordt een eerste erfgoedpremie van 3,2 miljoen euro toegekend voor de restauratie van verschillende monumenten in het museum. De windmolen uit Schulen en de windmolen uit Mol-Millegem worden gerestaureerd, net als de kerk van Erpekom. In de kerk zullen na de restauratie historisch waardevolle gepolychromeerde beelden tentoongesteld worden voor de bezoekers. De Breughelhoeve uit Vorselaar, de schuur uit Mol-Sluis, de langgevelhoeve uit Heist-op-den-Berg, de schans (verdedigbaar omwald terrein) met woning uit Beverlo, de schuur uit Zuienkerke en het erf Poperinge-Abele worden gerestaureerd. Tijdens de restauratie van deze monumenten is er speciale aandacht voor de brandveiligheid. Omdat het Openluchtmuseum erkend is als ‘Open Erfgoed’, wordt de toegankelijkheid van de monumenten niet uit het oog verloren.