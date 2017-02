Chloë en Magali openen pop-up restaurant in de Japanse Tuin

De Japanse Tuin blaast dit jaar 25 kaarsjes uit, en dat wordt gevierd. De Tuin gaat wat vroeger open dan normaal, namelijk op 4 maart. Om het jaar goed in te zetten, wordt van 4 tot 26 maart het pop-up restaurant Yūgen uitgebaat in de Tuin door niemand minder dan Chloë en Magali Szpyt, de winnaars van Mijn Pop-up Restaurant 2016.

Schepen van Cultuur en Toerisme, Karolien Mondelaers, legt uit: “De Japanse Tuin opent dit jaar vroeger dan normaal. De bomen zijn dan nog aan het ontluiken. De bloesems zullen vooral in april te bewonderen zijn, dus wilden we graag onze bezoekers met iets nieuws verrassen. Het pop-up restaurant met Chloë en Magali zal daar zeker in slagen.” De zussen brengen inderdaad een verrassende mix van Westerse gerechten door Japan geïnspireerd en enkele typisch Japanse gerechten.

De naam Yūgen is ook niet zomaar gekozen. Chloë en Magali: “Het is een Japans woord dat de bewustwording van de omgeving rondom ons en de waardering voor schoonheid, natuur en kunst omvat.” De locatie van het restaurant, belichaamt dat. Het paviljoen staat in het midden van het kerselarenpark, het summum van Japans natuurschoon.

Yūgen is open van 4 tot en met 26 maart, telkens van 10 -17 uur en 19 uur tot sluiting. Voor lunch en diner is het aan te raden om te reserveren.