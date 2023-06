Circuit Zolder krijgt dan toch een nieuwe omgevingsvergunning

Circuit Zolder kan nu toch aan de voorwaarden voldoen om een nieuwe vergunning te krijgen. Dat leek onzeker, omdat een huiseigenaar in de buurt een geluidsmeettoestel op zijn domein weigerde, en vzw Terlamen (van Circuit Zolder) zo de afspraak met de overheid niet kon nakomen. Provincie Limburg vroeg voor versoepelingen, waardoor het Circuit weer een omgevingsvergunning op zak heeft.

Concreet moest vzw Terlamen een bijkomende geluidsimmissiemeetpost installeren op de meest nabijgelegen woning in woongebied. Maar de huiseigenaar weigerde om verschillende redenen: privacy, GDPR, de noodzaak om permanente toegang te verlenen tot zijn woning/perceel. Een patstelling dus. De vzw wilde wel voldoen aan de emissievoorwaarden, maar kon niet.

De exploitant van Circuit Zolder kwam met een verzoek tot wijziging. Er werd voorgesteld om zelf twee geluidsemissiemeetposten te plaatsen langs het circuit. Op deze manier kan de vzw Terlamen de geluidsemissies van het Circuit beter monitoren en bijstellen waar nodig. In de tweede plaats omvat het bijstellingsverzoek het schrappen van de extra emmissiemeetpost zoals deze was opgelegd door de minister. Dit leidt ertoe dat er niet langer een voorwaarde is opgelegd waaraan de vzw Terlamen niet door eigen toedoen kan voldoen.

“Ik hoop, met deze bijstelling, dat we de continuïteit van het circuit kunnen veilig stellen. Het circuit van Zolder is, als enige permanente omloop in onze provincie, erg belangrijk voor de moto- en autosport. Met de installatie van bijkomende meetposten wordt er tegemoet gekomen aan de bezorgdheden van de omwonenden. Deze zorgen voor een permanente meting, wat maakt dat er ingegrepen kan worden, mocht er overschrijding zijn,” zegt gedeputeerde Inge Moors.