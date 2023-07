Collectief ontslag bij Vasco in Dilsen: 70 jobs op de tocht

Bij radiatorenproducent Vasco in Dilsen-Stokkem verdwijnen mogelijk 70 van de 130 banen. Dat is vanochtend aangekondigd op een bijzondere ondernemingsraad. Vasco verhuist de productie naar Tsjechië. Het bedrijf was tot 2018 eigendom van Jos Vaessen, de vroegere voorzitter van Racing Genk. Het is overgenomen door een Zwitserse groep. De markt voor radiatoren is de jongste jaren enorm gekrompen. Door nieuwe regelgeving omtrent energie worden woningen veel beter geïsoleerd en wordt vaker gebruik gemaakt van systemen die zowel koelen als verwarmen.