Colruyt verkoopt DreamLand aan ToyChamp

Speelgoedwinkel DreamLand komt voor 75 procent in handen van ToyChamp. Zes winkels sluiten, er dreigen 192 jobs verloren te gaan.

Het is geen nieuws dat de retailsector turbulente tijden doormaakt. Dat geldt ook voor de speelgoedsector. Op een bijzondere ondernemingsraad heeft Colruyt Group vanochtend een uitgebreide herstructurering aangekondigd van het noodlijdend DreamLand en DreamBaby. Zes winkels sluiten: de DreamLand-winkel in Hasselt en vijf DreamBaby-winkels, in Dorenbos, Beveren, Tienen, Hoei en Vilvoorde. Er dreigen ook 192 jobs te verdwijnen.



ToyChamp koopt DreamLand

ToyChamp heeft zich de voorbije jaren vooral geconcentreerd op expansie in de Nederlandse markt, daarbij werd de Belgische markt echter niet vergeten. ToyChamp bekleedt in België de positie van sterke regionale speler, met 9 winkels, waarvan 7 in de provincie Limburg. Om haar marktpositie op de Belgische markt verder te versterken is de familie Nolmans, eigenaar van ToyChamp, recent gesprekken opgestart met Colruyt Group over de toekomst van DreamLand. Uit deze gesprekken is gebleken dat beide ketens dezelfde visie delen op de speelgoedmarkt, waarbij beleving in de fysieke winkels en het inspireren van klanten centraal staat. Bovendien zijn de winkelparken van ToyChamp en DreamLand, met 48 winkels marktleider in België, geografisch erg complementair en vullen ze elkaar dus goed aan.



Voornoemde gesprekken hebben er toe geleid dat ToyChamp Holding NV en Nolmans Management International BV een principeakkoord hebben bereikt met de huidige eigenaar van DreamLand, Colruyt Group, tot de verwerving van 75% van de aandelen van DreamLand NV. Koen Nolmans, CEO van ToyChamp zegt hierover: "Als Belgisch familiebedrijf zijn we zeer verheugd om deze intentie aan te kondigen. We kijken ernaar uit om de handen in elkaar te slaan met Colruyt Group, eveneens een Belgische retailgroep, en zo een nieuw perspectief te kunnen bieden aan DreamLand en diens medewerkers. Het is daarbij onze intentie om de merken ToyChamp en DreamLand naast elkaar te laten bestaan, en ook de teams van ToyChamp en DreamLand los van elkaar de beide winkelformules te laten aansturen. Uiteraard zal de ruime expertise die bij beide organisaties aanwezig is ervoor zorgen dat op middellange termijn kennisdeling de beide formules alleen maar zal versterken."