In Leopoldsburg worden vandaag de laatste voorbereidingen getroffen voor Buitenbeenpop. Het festival, dat gericht is op mensen met een beperking, is toe aan zijn 25ste editie. Het aantal bezoekers blijft jaar na jaar stijgen en ook deze editie is geen uitzondering. Morgen worden er zo'n 7.000 festivalgangers verwacht in Leopoldsburg.