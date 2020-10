- Vanavond geldt voor het eerst sinds de tweede wereldoorlog de avondklok. De politie zet extra patrouilles in om te controleren en schrijft onmiddellijk boetes uit tegen mensen die op straat zijn zonder geldige reden.- Het aantal coronabesmettingen blijft intussen stijgen. In het Ziekenhuis Oost-Limburg is het aantal intensieve bedden voor coronapatiënten volzet en in Hasselt wordt het zwembad Kapermolen gesloten na coronabesmettingen bij de redders.- Volgens biostatisticus Geert Molenberghs kan de situatie nu erger worden dan in april.- Hebben de wolven een toekomst in Limburg? We praten erover met wolvenkenner Frederik Thoelen nu voor de tweede keer in tien dagen tijd een wolvin van de Limburgse wolvenroedel is doodgereden. - En Racing Genk boekt een welverdiende zege in een spannende wedstrijd tegen leider Charleroi.