In TVL Sportcafé komen we vanavond terug op de Limburgse derby met de technisch directeur van Racing Genk, Dimitri De Condé en onze analist Stef Wijnants. We hebben ook een uitgebreide babbel met Raymond Cretskens, de nieuwe voorzitter van volleybalclub Maaseik. Na 35 jaar aan het roer geeft Mathi Raedschelders de fakkel door. Met hem blikken we terug op de vele hoogtepunten van de voorbije decennia in het Moment. Raedschelders vertrekt als voorzitter, maar blijft wel actief binnen de club.