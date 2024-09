Een hardleerse bestuurder zal zich binnenkort voor de rechtbank moeten verantwoorden. De man werd meermaals door de politie CARMA betrapt terwijl hij zonder geldig rijbewijs en onder invloed van drugs achter het stuur zat. Enige tijd geleden controleerde de verkeersdienst van politiezone CARMA een voertuig tijdens een verkeersactie. De bestuurder legde een positieve speekseltest af voor drugs. Tijdens de controle kon de man geen rijbewijs voorleggen. Uit onderzoek bleek dat hij een rijverbod had gehad en nog twee herstelexamens moest afleggen om zijn rijbewijs terug te krijgen. Met andere woorden, de bestuurder mocht op dat moment helemaal niet rijden. Politie CARMA stelde PV's op voor het rijden zonder rijbewijs en rijden onder invloed van verdovende middelen. ANPR-camera’s Enkele weken later vernam de politie dat de bestuurder nog steeds achter het stuur zat zonder rijbewijs. De verkeersdienst ging aan de slag met de ANPR-camera's op haar grondgebied en zocht naar de voertuigen van de desbetreffende bestuurder. Zo werd duidelijk dat de man dagelijks dezelfde route aflegde binnen het grondgebied van de politiezone CARMA. Deze informatie werd meegenomen tijdens controles op dat traject. 10 processen-verbaal Vorige week zag de verkeersploeg tijdens een controle één van de betreffende voertuigen rijden, met de bestuurder in kwestie achter het stuur. Bij controle bleek hij opnieuw zonder rijbewijs én onder invloed van drugs te rijden. Bovendien was zijn voertuig niet gekeurd en niet verzekerd. Op beslissing van het parket Limburg werd het voertuig in beslag genomen. Politie CARMA stelde opnieuw PV's op voor de verschillende overtredingen. Afgelopen zondagochtend werd de bestuurder opnieuw betrapt in een ander voertuig. Een ploeg hield hem op de Hoevenzavellaan in Genk tegen. Bij controle bleek dat hij wederom reed zonder rijbewijs en onder invloed van drugs, dit keer zelfs van meerdere soorten drugs. Ook dit voertuig was niet gekeurd, maar wel verzekerd. Opnieuw werd het voertuig in beslag genomen op beslissing van het parket Limburg. In totaal heeft politie CARMA tien processen-verbaal tegen de bestuurder opgemaakt. Hij zal dus voor de rechtbank moeten verschijnen.