Dader vluchtmisdrijf Winterland krijgt 18 maanden cel en rijverbod

De 54-jarige J.R. uit Tielt-Winge is zopas veroordeeld tot 20 jaar celstraf voor doodslag en opzettelijke brandstichting. De correctionele rechtbank in Hasselt oordeelde dat er niet voldoende bewijs was voor moord. De feiten speelden zich af op 17 februari 2015 in het appartement van Mia Verschueren aan de Gorsemweg in Sint-Truiden. De vrouw had al enkele jaren in het geheim een affaire met de 54-jarige J.R. Enkele dagen voor de feiten stelt ze hem voor een ultimatum: of hij verlaat zijn echtgenote, of de Truiense maakte haar relatie met hem wereldkundig. Op de bewuste avond ontstaat er een felle ruzie waarna de man haar minnares doodt met een fles wijn.