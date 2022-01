Dante Vanzeir: "Hoofdstuk Racing Genk is zeker nog niet afgesloten"

Cauê Santos en Enrik Ostrc werden officieel voorgesteld aan de Gestelsedijk in Lommel. Cauê is een rechtsvoetige spits van 1m84. Hij moet samen met landgenoot Arthur Sales voor doelpunten zorgen. Cauê is de vierde Braziliaan die afzakt naar Lommel. Enrik Ostrc is een Sloveense defensieve middenvelder van 19 jaar. Hij komt over van zusterclub Troyes. Ostrc is een rechtsvoetige Sloveens jeugdinternational die ook als centrale verdediger uit de voeten kan. Vrijdag speelt Lommel thuis tegen Lierse. Vanaf dan zijn thuisfans weer toegelaten mits het volgen van de regels. Voor je het stadion betreedt, zal je je Covid Safe Ticket en je identiteitskaart moeten tonen. Ook wordt er gevraagd geen drank te nuttigen op de tribunes. Daarnaast is het dragen van een mondmasker overal in het stadion verplicht. De loketten zullen gesloten blijven op de avond van de wedstrijd. Online tickets zijn vanaf nu beschikbaar. Er zijn ook twee fysieke voorverkoopmomenten in het stadion. Die gaan door op woensdag 26 januari (19-21u) en op vrijdag 28 januari (10-12u).