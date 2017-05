De gemiste skyline van Limburg: deze bouwprojecten verdwenen in de prullenmand

Millionaire lost met 'Busy Man' een tweede single uit het album 'Sciencing'. Het nieuwe album komt er op 19 mei aan bij Unday Records na een stilte van 12 jaar. Met 'I’m Not Who You Think You Are' gaf de band een tijdje terug meteen hun visitekaartje af met een zeer innemende en bevreemdende videoclip. De clip belandde op heel wat toonaangevende buitenlandse muziekwebsites (Clash,Visions,…) en werd ook in eigen land naarstig gedeeld op social media. De albumreleaseshow op 7 juni in Botanique was binnen de minuut uitverkocht en de festivals liepen op hete kolen om als eerste te kunnen aankondigen dat ze Millionaire kunnen strikken hadden voor hun editie deze zomer.