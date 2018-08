De Vertellingen in Meeuwen-Gruitrode

In het Pliniuspark in Tongeren voerde Compagnie Marius met onder andere Stefaan Degand en Evelien Bosmans dit weekend drie keer het totaalspektakel Figaro op; een opvoering die wel 4 uur duurt. Figaro is het hoogtepunt van Het Moment, de cultuurzomer van de stad Tongeren. Het publiek was alvast dolenthousiast.