December wordt zeer koud, maar krijgen we een witte kerst?

* Uit cijfers die onze redactie kon inkijken blijkt dat bijna 70 procent van de boetes uit strafrechtelijke zaken in Limburg niet geïnd wordt. Volgens de bevoegde overheidsdienst omdat de meeste mensen het gewoon niet kunnen betalen. * De moordende N747 van Eksel over Kleine-Brogel tot in Kaulille krijgt eindelijk veilige fietspaden. Daarvoor moeten wel 250 eigenaars een strook grond tot 3 meter afstaan. * Het centrum van Beringen krijgt een grondige opknapbeurt, met o.a. een nieuw stadhuis, een ondergrondse parkeergarage en horeca. * En het is Alkenaar Jurgen Bollen opnieuw gelukt. Hij heeft zijn huis en tuin alweer omgetoverd tot een indrukwekkend kerstdorp.