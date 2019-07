Depot Margo maakt doorstart en kan minderbedeelden blijven helpen

Grote delen van Limburg worden geteisterd door de eikenprocessierups. Er is meer hinder dan vorig jaar omdat de rupsen hun leefgebied hebben uitgebreid vanuit het oosten richting West-Limburg. Apotheken worden overstelpt met mensen die klagen over jeuk door de haartjes van de rupsen. De politie is op zoek naar drie gemaskerde mannen die een gewapende overval pleegden op het cafetaria aan het vliegveld in Zwartberg. De overvallers, vermoedelijk nog tieners, bedreigden de uitbaters met een mes en een vuurwapen. Het ziet ernaar uit dat de gedupeerde festivalbezoekers van het afgelaste Vestiville in Lommel hun geld toch zullen terugzien. Twee ticketplatformen laten weten de gedupeerden te willen vergoeden. Vanaf vandaag mag er niet meer gefietst worden door de Hasseltse winkelstraten. Maar we zien dat heel wat fietsers zich niet aan die nieuwe regel houden. En nog in Hasselt zal de heraanleg van het kruispunt van de grote ring en de Universiteitslaan deze week voor heel wat verkeershinder zorgen. Het verkeer zal nog tot begin 2020 over de tijdelijke wegen moeten rijden.