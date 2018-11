Digitaal scherm wijst Truienaren de weg op het kerkhof

- Limburg United mocht met geen woord reppen over de komst van Kanye West naar Houthalen. De ploeg wist op voorhand dat hij naar sporthal Lakerveld ging komen. De superster kwam uiteindelijk nog veel te laat op de wedstrijd omdat hij dacht dat hij met zijn privévliegtuig kon landen in Zwartberg, maar dat ging niet door. - Vanuit een restaurant in Genk doet Kanye West een tweet die meteen wereldnieuws wordt. CNN brengt er een extra live uitzending over. In de tweet neemt Kanye West afstand van de politiek. - De N-VA is bij de gemeenteraadsverkiezingen vooral afgestraft in die gemeenten waar er binnen de partij ruzie is gemaakt. Dat zegt voorzitter Bart de Wever in het tweede deel van zijn analyse voor TV Limburg. - De nieuwe eigenaars van Patro Eisden willen elke twee jaar promoveren. - En we blikken vooruit op Allerheiligen. Morgen brengen muzikanten op verschillende Limburgse kerkhoven hulde aan dierbare overledenen.