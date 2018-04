Dit is de top 3 van GAS-boetes in Genk

De politie Kempenland heeft vorig weekend in Leopoldsburg 3 mannen gearresteerd die in hun auto 50.000 pillen amfetaminen en een grote hoeveelheid XTC vervoerden. De onderzoeksrechter besloot om de mannen na verhoor aan te houden. De auto van de verdachten werd door een politieploeg opgemerkt op de Hechtelsesteenweg in Leopoldsburg. De drie inzittenden gedroegen zich verdacht, waardoor de politie het voertuig nareed en liet stoppen langs de Diestersteenweg. Bij de controle bleek dat in de auto grote hoeveelheden drugs werden vervoerd. De drugs zijn in beslag genomen. Hun voertuig en gsm-toestellen werden eveneens in beslag genomen voor verder onderzoek. Het Parket Limburg vorderde een onderzoeksrechter wegens inbreuken op de drugwetgeving. Die besloot na verhoor om de drie verdachten aan te houden. Het onderzoek wordt verdergezet door politie Kempenland.