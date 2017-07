Dit weekend Zwart Goud festival in Maasmechelen

Solange komt deze zomer naar Pukkelpop. De Amerikaanse zangeres verraste vorig jaar de wereld met haar prachtige album 'A seat at the table'. Wie haar onlangs live aan het werk zag op festivals als Primavera Sound, Roskilde of Glastonbury is nog steeds ondersteboven van haar ongelofelijke stem en wervelende show. Solange staat op donderdag 17 augustus op de Main Stage van Pukkelpop. Helaas ook minder goed nieuws uit de kampen van Mondo Cozmo en Frances. Zij annuleren beide hun Pukkelpopshows. De allerlaatste namen volgen snel..embed-container { position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; max-width: 100%; } .embed-container iframe, .embed-container object, .embed-container embed { position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; }