Volgende week starten de werken aan de fiets- en faunapassage aan de Europalaan in Dilsen-Stokkem. Een project waar de Vlaamse Overheid 3 miljoen euro voor vrijmaakt en waar het Agentschap Wegen en Verkeer, het Agentschap Natuur en Bos en het departement Omgeving nauw voor samenwerken. De Europalaan zal daardoor vanaf 21 september een half jaar onderbroken zijn tussen Opoeteren en Dilsen voor alle verkeer. Fietsers op het oude kolenspoor kunnen wel nog voorbij de werf rijden. De start van deze werken was initieel begin september voorzien. Een probleem bij de levering van de betonnen brugelementen gooide toen echter nog roet in het eten. Er werd intussen een oplossing gevonden waardoor de aannemer toch nog in september kan aanvangen. De eerste voorbereidende werken werden voor de zomer al uitgevoerd in de bermen langs de Europalaan. Ook in de bocht met de Pannenhuisstraat werden twee veilige fietsoversteken aangelegd, om de fietsverbinding met Dilsen-centrum te verbeteren. Europalaan half jaar onderbroken tussen Opoeteren en Dilsen De infrastructuurwerken aan de fiets- en faunapassage op de Europalaan starten op maandag 21 september. De Europalaan zal daarbij ongeveer een half jaar onderbroken zijn voor gemotoriseerd verkeer en fietsers tussen Opoeteren en Dilsen. Daarvoor wordt een omleiding voorzien via Neeroeteren. Voor de fietsers blijft het traject van het oude kolenspoor (F75) voorlopig wel open. Ter hoogte van de werkzone wordt er een veilige passage voorzien. Verderop aan de Kantonsweg wordt op dit moment ook een nieuwe fietsbrug gebouwd door de gemeente Dilsen-Stokkem en de Provincie Limburg. Daar is het kolenspoor plaatselijk afgesloten voor fietsers.