Genks Tectum gebruikt oude technieken voor dakrenovatie Jubelpark

door Dirk Billion

Eind dit jaar rondt de Genkse Tectum Group de renovatie af van de daken van het iconische Jubelpark in Brussel. Een complexe operatie die werd uitgevoerd met materialen en technieken van destijds. Het resultaat mag er zijn.

Het Jubelpark is een iconische plek zowel historisch als cultureel. Het werd gebouwd ter ere van de 50e verjaardag van België en herbergt belangrijke musea en monumenten. De Genkse dakdekkers van Tectum realiseerden de renovatie volgens de technieken die werden gebruikt bij de bouw in de negentiende eeuw. Dat betekende het gebruik van materialen zoals lood en zink. Zelfs voor de glaspartijen werd gekozen voor enkel glas. In totaal werden 180 ton zink en 45 ton lood verwerkt. In 2030 zal het Jubelpark een centrale rol spelen bij de viering van 200 jaar Belgische onafhankelijkheid. Het contract was goed voor 21 miljoen euro aan extra omzet. En zo drukt Limburg zijn stempel op het Brusselse Jubelpark.