Herkenaar De Norre naar Britse Millwall FC

Een nieuwe app van een Diepenbeekse appontwikkelaar moet wandelen in onze natuurgebieden promoten. Gebruikers kunnen challenges voltooien, medailles verdienen en kunnen volgens de makers zelf hun ware liefde tegenkomen op een wandeling. Met de app Jup hebben wandelaars er een wandelmaatje bij. Niet alleen helpt het om gezondheidsdoelen te bereiken, ook speelelementen typeren de nieuwe app die gesubsidieerd is door de Vlaamse Overheid. Zo kan je in de app punten verdienen door andere gebruikers 'wakker te maken', je dagelijkse stappendoel te halen en bepaalde challenges te voltooien. Daarnaast kunnen gebruikers hun eigen voortgang bijhouden in de statistieken van de applicatie. Een Diepenbeeks bureau ontwikkelde de app: "Bij Wisemen hebben we een specifieke gamingafdeling genaamd Banzai Studios die de ideale partner bleek voor dit project." Meer bewegen We moeten met z'n allen meer bewegen klinkt het bij Wandelsport Vlaanderen, die de app heeft aangevraagd. "Onderzoek wijst uit dat we dat met z'n allen te weinig doen. Dat heeft zowel fysieke als mentale gevolgen," zegt voorzitter Lieven Hostens. “Met het verkeerde been opgestaan? Maak dan een wandeling. Daarna nog altijd slechtgezind? Maak dan nog een wandeling," klinkt het.