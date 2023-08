Racing Genk komt dit weekend niet in actie in de competitie. Het duel met Club Brugge werd uitgesteld in functie van de belangrijke Europese week van onze Belgische clubs. STVV is wel aan zet, in eigen huis tegen Cercle Brugge. Na de 7 op 12 en het knappe punt vorige week in Gent kijken de Kanaries uit naar de komst van de Bruggelingen. Ook Jarne Steuckers. Op korte tijd uitgegroeid tot één van de smaakmakers bij de Truienaren.