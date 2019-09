- We gaan live naar Niels Christiaens bij Racing Genk voor de loting van de tegenstanders in de lucratieve poule fase van de Champions League. - Van bij de eerste schooldag voert de politie in Limburg heel de maand september verscherpte verkeerscontroles uit. - Ondanks de wereldwijde terugval in de economie doet Limburg het goed. Uitschieters zijn de bouw en het toerisme.- De opmerkelijke beverfilm van Hasselaar Frederik Thoelen is geselecteerd voor het prestigieuze Wildlife Filmfestival in Rotterdam.- En de laatste TVL Vertellingen van deze zomer lokken veel volk naar Hamont-Achel.