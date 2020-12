Dodelijk ongeval met bestelwagen op E314

- Na de gasontploffing in hartje Hasselt blijkt hoe de uitbaters van brasserie De Gouden Boon aan de dood ontsnapt zijn.- De provincie geeft geen vergunning voor de gehalveerde megakippenstal in Gors-Opleeuw bij Borgloon. De landbouwer is van 180 naar 90.000 slachtkippen gegaan in zijn voorstel, maar zonder resultaat. - Als één gezin op vijf vier mensen uitnodigt met kerstmis, dan zitten we tegen januari met een joekel van een derde coronagolf. Dat zegt professor Niel Hens van UHasselt.- Het is voor eind december uitzonderlijk warm. En toch is er kans op een sneeuwvlokje vrijdag op Kerstdag.- En in onze Reeks Straffe Limburgers gaat Rick De Leeuw langs bij Vinz. De achtjarige jongen heeft botkanker en mocht in een zeer moeilijk jaar even DJ spelen in discotheek Versuz.