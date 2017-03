In TVL Sportcafé krijgen we vanavond hoog bezoek met de Belgische sportvrouw van de 20ste eeuw, niemand minder dan Ingrid Berghmans. De ex-judoka vertelt in het Moment over één van haar wereldtitels, maar ook over de Olympische medaille in 1988 in Seoul. Volgens sommigen geen echte Olympische plak, omdat judo toen een demonstratiesport was. Maar Berghmans laat het niet aan haar hart komen.