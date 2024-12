Dokter Willemsgebouw in Hasselt wordt groen stadskwartier

Na de Paasvakantie zal het zwembad in Genk vijf maanden sluiten om een grondige renovatie te ondergaan. SportinGenk heeft al enkele alternatieve locaties voorzien om trainingen toch te laten doorgaan. “Tijdens deze periode zullen er verschillende verbeteringen worden doorgevoerd om het zwembad duurzamer en energiezuiniger te maken”, vertelt schepen van Sport, Kathleen Parthoens. De oude glasgevel wordt vervangen door een nieuwe met driedubbele beglazing. Het dak en de glijbaan worden extra geïsoleerd. “Met deze aanpassingen verlagen we de energiekosten aanzienlijk en kunnen we het zwembad efficiënter beheren”, aldus schepen van Duurzaamheid, Karel Kriekemans. “Concreet verwachten we dat we jaarlijks 325.000 kWh aan energie zullen besparen." Tijdens de sluiting zal het zwembad Boxbergheide optimaal gebruikt worden. Daarnaast kijkt de stad of het zwembad Kapermolen in Hasselt wat zwemmers kan opvangen. Als alle werken volgens plan verlopen, opent het zwembad van Genk opnieuw in september 2025.