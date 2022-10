En in Oudsbergen is een 66-jarige ex-cafébaas er als bij wonder met de schrik van afgekomen toen een auto in zijn woning knalde. Een bestuurder van een BMW verloor de controle over z'n voertuig en ramde het huis. De bewoner stond op het moment van de knal gelukkig niet in zijn woonkamer, maar in zijn badkamer. De man moest wel door omstaanders en hulpdiensten uit z'n woning bevrijd worden. Het huis is onbewoonbaar. De bestuurder zelf werd in kritieke toestand afgevoerd naar het ziekenhuis.