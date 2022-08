En dan trekken we naar Bilzen waar in de wijde omgeving door Flanders Gravel vandaag enkele gravel bike tochten werd georganiseerd. Gravel Biken is een nieuw fenomeen dat zowat het midden houdt tussen wielrennen op de weg en mountainbike. Het is nu ook in Limburg in opmars en lokt talrijke fietslustigen.