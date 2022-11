Vlaams Minister van Mobiliteit Lydia Peeters lanceerde vandaag een nieuwe campagne om jongeren te sensibiliseren om goed zichtbaar naar school te fietsen. Uit onderzoek blijkt dat ruim een derde van de jongeren zonder fietsverlichting naar school fietst. De campagne heet OPVALLR en richt zicht op de tweede en derde graad van het secundair onderwijs. Door middel van een workshop met onder andere een VR-bril kunnen jongeren ervaren hoe belangrijk het is om op te vallen in het donker. De primeur was vanmiddag weggelegd voor de studenten van de GO-school X plus in Lommel.