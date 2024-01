In het volleybal heeft Maaseik gisteren de Limburgse derby tegen Achel gewonnen met 3-0. Achel kon enkel in de derde set even wedijveren met de Maaseikenaren. De zege is vooral voor Maaseik een opsteker nadat het afgelopen vrijdag nog onderuit ging bij rode lantaarn Gent. Maaseik staat nu gedeeld tweede, Achel is zevende.