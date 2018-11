Nieuwe bom onder voetbalschandaal? Hoofd Limburgse FGP blijkt bestuurder bij Westerlo

Limburg wordt opgeschrikt door een golf van inbraken. Vooral West-Limburg heeft af te rekenen met inbrekers. In Hulst-Tessenderlo zijn in het weekend 8 meldingen geweest en daar kwamen er gisteren nog een aantal bij. Naast huizen is er ook een dievenbende aan het werk, die het gemunt heeft op scholen. In Ham is vannacht nog ingebroken in basisschool De Zevensprong. De politie vraagt om verdachte handelingen onmiddellijk te melden op het nummer 101.