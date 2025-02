De opleiding ergotherapie van Hogeschool PXL start samen met De Ouders vzw en de Gezinsbond met een inclusieve oppasdienst in Limburg. Het project ‘Bijzondere oppas’ moet een oplossing bieden voor ouders van kinderen met een beperking, die niet altijd even gemakkelijk een geschikte oppas vinden. Vaak doen zij geen beroep op de reguliere oppasdienst van de Gezinsbond, terwijl net zij de grootste nood hebben aan ondersteuning. “In navolging van een succesvol proefproject met Vives Hogeschool, gaat Hogeschool PXL van start met een inclusieve oppasdienst in Limburg”, legt initiatiefneemster Loeka Vanderborcht uit. “Twintig eerstejaarsstudenten ergotherapie krijgen de mogelijkheid om in het kader van hun stage twintig uur oppaservaring op te doen bij gezinnen met een kind met een beperking. Ze doorlopen eerst een opleidingstraject waarin ze de nodige kennis en vaardigheden opdoen, om vervolgens met de juiste zorg en ondersteuning te kunnen inspelen op de behoeften van de kinderen en hun gezin. Na deze voorbereiding worden de studenten gematcht met een gezin, waar ze zowel in de thuissituatie als tijdens uitstappen ondersteuning bieden. Zo creëren ze niet alleen een veilige en verrijkende omgeving voor de kinderen, maar ook broodnodige rustmomenten voor de ouders.” Het project start in februari en loopt tot midden mei in heel Limburg. Geïnteresseerde gezinnen kunnen zich aanmelden via De Ouders vzw of de Gezinsbond. “Ouders van kinderen met een beperking verdienen ondersteuning op maat, en deze samenwerking tussen onze studenten ergotherapie, De Ouders vzw en de Gezinsbond is een win-win voor iedereen,” zegt Roald Nelissen, departementshoofd van PXL-Healthcare. “Onze studenten leren waardevolle vaardigheden in een realistische context, terwijl gezinnen eindelijk een betrouwbare oppas kunnen vinden.”