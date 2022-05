Drie Limburgse cultuurcentra organiseren samen strijkkwartetfestival

Hasselaar Kaylan Saro is de winnaar van de stripprijs De Plastieken Plunk 2022. Hij won deze prijs met zijn kortverhaal Elke Dag Goelag. De prijs werd uitgereikt op de Zine Happening in de Kunsthal in Gent. De jury onder leiding van voorzitter Tine Anthoni, verantwoordelijke communicatie van het Stripmuseum, wachtte een zware taak om uit een ijzersterke shortlist een winnaar te kiezen. De keuze viel uiteindelijk op Hasselaar Kaylan Saro met zijn kortverhaal Elke Dag Goelag. Het juryrapport vermeldde dat Kaylan een grafisch overdonderend werkstukje tekende over universele thema’s als arbeid, de gevangene en de bewaker, waarin in een inventieve opeenvolging van spiegeleffecten de innerlijke stem van de personages gehoord worden. “Want wie is uiteindelijk wiens gevangene? Zowel tekst als beeld zitten vol humor en het tekenplezier spat van de pagina’s. Het is een origineel object, een krantje, dat zorgvuldig werd opgebouwd van cover tot cover. Een verdiende winnaar in een bijzonder sterk jaar.” Kaylan vertelde dat zijn strip gebaseerd is op de mythe van Sisyphus. Het verhaal gaat over een bewaker en een gevangene in een goelag die tegenover elkaar worden geplaatst in een uitzichtloze situatie. Ze willen ontsnappen, maar ze beslissen uiteindelijk om dat toch niet te doen. Kaylan Saro doet momenteel zijn Master aan LUCA School of Arts Brussel. Naast het bekende beeldje van Luc Cromheecke wint hij ook de geldprijs van tweehonderdvijftig euro geschonken door Stripgids, een publicatie in Stripgids en Zone 5300 en een mini-expo in bibliotheek De Krook in Gent.