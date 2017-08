E313 in Hasselt krijgt nieuw type geluidsarm asfalt

Een 33-jarige Tongenaar werd vanochtend om half zes tegengehouden door de lokale politie Bilzen-Hoeselt-Riemst. Na onderzoek bleek dat de man geen geldige autoverzekering had en positief testte op het gebruik van cannabis. Vanochtend hield een interventieploeg van de lokale politie Bilzen-Hoeselt-Riemst een controle op woon-werkverkeer op de Alden Biesensingel. Het was de patrouillerende ploeg opgevallen dat de Tongenaar zijn veiligheidsgordel niet droeg. Bij controle van de verplichte boorddocumenten bleek het voertuig al méér dan 3 maanden niet meer gekeurd te zijn. Ook kon de bestuurder géén geldige verzekering voorleggen. De bestuurder uit Tongeren gaf toe dat zijn verzekering verlopen was. Het voertuig werd daarop getakeld op vermoeden van niet-verzekering. De 33-jarige bestuurder had geen alcohol gedronken. Omdat de gestandaardiseerde checklist positief was, werd een speekseltest opgelegd. Deze test wees op het gebruik van cannabis. Het rijbewijs van de bestuurder werd onmiddellijk voor 15 dagen ingetrokken. De man, die op weg was naar zijn werk, had ook nog een gebruikshoeveelheid wiet op zak. De politie nam de drugs in beslag om het te vernietigen. Op het commissariaat van Bilzen werden foto’s en vingerafdrukken genomen. Ook gaf de bestuurder de nodige bloedstalen af. Hij zal later moeten verschijnen voor de rechtbank om zich te verantwoorden.