Politie zoekt getuige van steekpartij in Genk

In het Natuurhulpcentrum in Opglabbeek zijn vanochtend twee Afrikaanse luipaarden aangekomen. De twee katachtigen werden in beslag genomen in een illegaal kweekcentrum voor exotische dieren in het Poolse Poznan. De dieren zaten in roestige kooien vol uitwerpselen. In Opglabbeek zullen luipaarden nu aansterken en daarna krijgen ze een nieuwe thuis in een dierentuin.