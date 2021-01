De eerste 1.000 coronavaccins van Moderna zijn vandaag aangekomen in Ziekenhuis Oost-Limburg in Genk. Het ZOL moet die vaccins verdelen over de ziekenhuizen in Vlaanderen. Het ziekenhuispersoneel zal het Moderna-vaccin ingeënt krijgen. Het is alleen nog niet duidelijk wanneer de vaccins effectief verdeeld worden, en gebruikt kunnen worden. Voorlopig worden ze dus nog in de diepvriezers in het ZOL bewaard.