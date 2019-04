Eerste bloesems lokken 5.000 bezoekers naar Sint-Truiden

De socialistische vakbond (ABVV) heeft het ontwerp van loonakkoord verworpen. Eerder vandaag hadden de christelijke vakbond (ACV) en de liberale vakbond (ACLVB) wel ingestemd. Nu het akkoord is verworpen, is het onduidelijk wat er gaat gebeuren. De socialistische vakbond heeft deze middag het loonakkoord verworpen, 56% van de achterban stemde tegen. Daarmee zijn zij de enige partij die niet instemde met het ontwerp, dat eind februari bereikt werd na moeizame onderhandelingen tussen de vakbonden en werkgevers. Eerder vandaag stemde bij de christelijke vakbond 65% voor het loonakkoord. Bij de liberale vakbond was dat 75,5%. Ook de werkgevers keurden het ontwerp al eerder goed. Te weinig loonopslag Vooral de loonopslag van 1,1% lijkt aan de basis te hebben gelegen van de socialistische onthouding. Ook bij de christelijke en liberale vakbond was er ondanks de goedkeuring ontevredenheid over deze onderhandelde loonopslag. Minderheidsregering in lopende zaken Nu het akkoord is verworpen, is het onduidelijk wat er gaat gebeuren. Aangezien één van de sociale partners het loonakkoord verwerpt, bestaat het akkoord in theorie niet meer. Normaal gezien is de regering nu aan zet, maar dat ligt vandaag moeilijk. Er is een minderheidsregering in lopende zaken en binnen enkele maanden zijn er verkiezingen. De regering betreurt dan ook dat het loonakkoord vandaag werd verworpen. Vanavond volgt meer in het TVL Nieuws.