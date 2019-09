Eerste grand slam voor Elise Mertens: "Mooiste overwinning"

Elise Mertens heeft haar eerste grandslamtitel beet. De Hamontse won met haar Wit-Russische dubbelpartner Aryna Sabalenka de US Open. In de finale waren Mertens en Sabalenka te sterk voor Victoria Azarenka en Ash Barty. Setstanden waren 7-5 en 7-5. Voor Mertens waren het twee fantastische weken in New York. De 23-jarige Hamontse stootte in het enkelspel ook al door tot in de kwartfinales. Daar moest ze uiteindelijk het hoofd buigen voor de latere winnares, de Canadese Bianca Andreescu. Maar in het dubbelspel lukte het dus wel voor Mertens. Na een derde ronde op de Australian Open, een halve finale op Roland Garros en een kwartfinale op Wimbledon, pakt ze nu voor het eerst de eindzege op een grandslam. Ze wordt vanaf morgen ook het nummer twee op de wereldranglijst in het dubbelspel.