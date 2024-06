Hubo Limburg United zet de samenwerking met coach Raymond Westphalen verder. “Ondanks dat de coaching staff over een contract onbepaalde duur beschikt, was het voor beide partijen belangrijk om opnieuw de verwachtingen met elkaar af te stemmen en zo de sportieve toekomst van de club samen verder vorm te geven”, klinkt het in een reactie van de club. Westphalen nam in het seizoen 2021-2022 de fakkel over van Sacha Massot als hoofdcoach van Limburg United. In zijn eerste seizoen won United meteen de beker van België. Met het bereiken van zowel de halve finale van de Belgische- als van de BNXT Playoffs was ook seizoen 2022-2023 een succes. Het jubileumseizoen van United afgelopen jaar startte met de sterkste seizoenstart uit de jonge carrière van de club, het team won hun tweede Beker van België én draaide een volledig seizoen mee aan de top van het klassement. Deze verwezenlijkingen leverden Westphalen dan ook een nominatie op voor de trofee "'Coach van het jaar'. De synergie tussen de club en coach Westphalen zit duidelijk goed. Voorzitter Maarten Bostyn is dan ook verheugd om de samenwerking verder te zetten. "We hebben samen al heel wat mooie momenten en mijlpalen bereikt op de seizoenen dat we samenwerken. Wij kijken er naar uit om samen verder clubgeschiedenis te schrijven”, aldus Bostyn. Ook coach Westphalen voelt zicht erg goed bij United. "We hebben de beste fans, wij zijn een club in volle groei met een duidelijke visie. We beschikken over een sterk DNA, een duidelijke identiteit en elk jaar groeien we op een gezonde, doordachte manier. Hier werken is net als elke dag thuiskomen, het familiegevoel is groot en typerend voor ons Limburgers. Voor mij was het een no-brainer om hier verder aan de slag te blijven gaan. The job is not finished.”