Sport Supporters van Elise Mertens: "Ondanks verlies, erg trots op haar"

Elise Mertens (WTA 37) heeft niet kunnen stunten in de halve finales van de Australian Open in Melbourne. De 22-jarige Hamontse verloor van de Deense nummer 2 van de wereld Caroline Wozniacki in twee sets: 6-3 en 7-6 (7/2). Het thuisfront heeft toch genoten van de wedstrijd. Zij stonden afgelopen nacht op om de match samen te volgen in de tennisclub waar het voor Elise allemaal begon. "We zijn vooral heel trots op haar", klinkt het.