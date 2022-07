Het Europees Kampioenschap wielrennen op de weg komt in september 2024 naar Limburg. Dat heeft de Europese wielerbond vandaag officieel bekend gemaakt. Heusden-Zolder krijgt de start van alle wedstrijden, de aankomst van de wegrit is in Hasselt. Vlaams minister Zuhal Demir is blij dat Limburg als fietsparadijs deze kans krijgt. Vlaanderen sloeg samen met de vzw Limburg Demarreert en Flanders Classics de handen in elkaar.