Elise Mertens naar tweede ronde in dubbelspel op Australian Open

Elise Mertens heeft zich geplaatst voor de tweede ronde in het dubbelspel op de Australian Open. Samen met haar nieuwe partner Ellen Perez was ze in de openingsronde te sterk voor het Australische duo Jaimee Fourlis en Petra Hule.

Elise Mertens verdedigt op de Australian Open haar titel in het dubbelspel. Vorig jaar won ze het grandslamtoernooi met de Taiwanese Hsieh Su-wei. Nu heeft de Hamontse ook met haar nieuwe partner Perez een goede start gemaakt. Het Belgisch-Australische duo had in de openingswedstrijd genoeg aan twee sets: 6-4 en 7-5 na 1 uur en 40 minuten spelen. In de tweede ronde komen ze uit tegen het Australische koppel Destanee Aiava en Maddison Inglis, of de Oekraïense Marta Kostyuk en de Roemeense Elena Gabriela Ruse.

(Foto: Belga)