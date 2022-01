Elise Mertens stoot in Sydney door naar de tweede ronde

Racing Genk heeft een nieuwe aanwinst beet. Mohammed Aziz Ouattara tekent een contract voor vier en een half seizoen in de Cegeka Arena. De Ivoriaanse middenvelder komt over van het Zweedse Hammarby. Aziz Ouattara is zopas 21 jaar geworden. Hij verhuisde twee jaar geleden van ASEC Mimosas in Ivoorkust naar de Zweedse competitie. Na een eerste jaar op uitleenbasis groeide hij in 2021 bij Hammarby uit tot een van de meest veelbelovende defensieve middenvelders van Scandinavië. Hij stond in de belangstelling van clubs uit Frankrijk, Italië, Spanje en de Verenigde Arabische Emiraten, maar koos uiteindelijk voor de Belgische competitie. Ouattara tekent een contract tot de zomer van 2026 bij Racing Genk.