Emotioneel afscheid van Marieke Vervoort

- Dit nieuws staat grotendeels in het teken van het overlijden van Marieke Vervoort. Onze grootste rolstoelatlete was een inspiratiebron voor mensen wereldwijd, maar vooral ook hier in Limburg waar ze een bucketlist afwerkte van uitdagingen die ze nog wou aangaan in haar laatste jaren. Willemie wist al heel lang dat ze afscheid zou nemen met euthanasie. Gisteravond kwam zo een einde aan haar leven. - De ruiming van drugsvaten in Limburg kost de belastingbetaler meer dan 300.000 euro per jaar. Dat blijkt uit cijfers van het parket Limburg die onze redactie kon inkijken.- In Zuid-Limburg is een super politiezone in de maak. De betrokken burgemeesters willen de fusie-operatie afronden in de volgende weken. - Met de winter in aantocht is het niet uitgesloten dat wolf August opnieuw schapen aanvalt. Dat zegt boswachter Eddy Ulenaers die de bewegingen van de Limburgse wolf dagelijks op de voet volgt.- En we gaan live naar de Luminus Arena waar Racing Genk zich opmaakt voor een Champions League wedstrijd tegen de beste ploeg van de wereld.