Metaalverwerkingsbedrijf Hegge uit Hamont-Achel is op dit moment marktleider in Europa met hun dochterbedrijf Aluwing. Aluwing produceert zowel gebogen als gehoekte spatschermen uit aluminium en is niet van plan om binnen Europa te blijven. In ons zondagsmagazine Het Blijft in de Familie staat vierde generatie Marc Hegge stil bij het succes van het familiebedrijf.