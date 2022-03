Enrico C. kent straks zijn vonnis

Op 22 maart 2016 werd ons land getroffen door terreuraanslagen op de luchthaven van Zaventem en in het Brusselse metrostation Maalbeek. Vandaag, exact zes jaar later, wordt een herdenkingsmoment gehouden aan het monument voor terreurslachtoffers in de Wetstraat in Brussel. Zes jaar geleden werd ook België opgeschrikt door bloedige aanslagen. Twee zelfmoordterroristen bliezen zichzelf op in de vertrekhal van Brussels Airport en iets later ontplofte ook in het metrostation Maalbeek een bom. In totaal kwamen 32 mensen om het leven, onder wie een Nederlandse broer en zus uit Lanaken. Er vielen ook meer dan 340 gewonden. Leerlingen van de Hasseltse Hotelschool ontsnapten aan de dood. De terreur zorgt voor beelden die ook zes jaar later nog in ieders geheugen gegrift staan.Premier Alexander De Croo legt samen met vertegenwoordigers van slachtofferorganisaties en de CEO’s van Brussels Airport en de MIVB een krans neer aan het herdenkingsmonument voor de aanslagen in de Wetstraat in Brussel. Daarna volgt een minuut stilte. Het proces over de aanslagen in Brussel gaat normaal gezien in oktober van start in het nieuwe gerechtsgebouw in de voormalige NAVO-gebouwen in Haren en zou zes tot negen maanden in beslag nemen. Tien beschuldigden verschijnen voor het hof van assisen voor hun rol bij de feiten. In totaal 960 mensen hebben zich burgerlijke partij gesteld, onder wie slachtoffers, slachtofferverenigingen en familieleden van overledenen. 310 mensen hebben zich aangemeld als benadeelde partij.