Equal Idiots is vijfde Belgische artiest op affiche Rock Herk

Of ze ons land mag vertegenwoordigen op het Eurovisiesongfestival weten we zaterdagavond pas. Maar Jelle Van Dael zal hoe dan ook naam maken in het buitenland. De Limburgse zangeres tekent een platencontract in Duitsland voor haar nummer 'Monster'. Met Monster neemt Van Dael het in Eurosong op tegen zeven andere kandidaten die België willen vertegenwoordigen. Het liedje, dat ze al in juni schreef, gaat over vervelende of slechte gedachten die iedereen weleens in z’n hoofd heeft. Het nummer werd intussen gretig gedeeld door fans in het buitenland en zo kwam het de platenbonzen in Duitsland ter ore. Universal Music Germany bood Van Dael een platencontract aan, zij willen van het nummer een wereldwijde monsterhit maken. Binnenkort reist de Limburgse naar Berlijn om het contract te tekenen. Daarna volgt een promotour langs radiozenders, muziekprogramma's en talkshows in Duitsland.