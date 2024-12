In de laatste aflevering van onze reeks '10 jaar sluiting Ford Genk' kijken we vandaag naar hoe onze provincie rechtkrabbelde na de zoveelste reconversie. In het Strategisch Actieplan voor Limburg in het Kwadraat, kortweg SALK, werd ingezet op de heractivering van de vele ontslagen werknemers en het verbeteren van de mobiliteit in onze provincie. Maar ook het Thor Park werd verder uitgebouwd tot een technologie- en energiehub. De opvolger van SALK, SALKturbo, moet er dan weer voor zorgen dat onze provincie een voorsprong neemt op vlak van innovatie en digitalisering. Zo zijn we niet langer afhankelijk van grote spelers uit het buitenland en creëren we de jobs van morgen in onze eigen regio. Tom Kums sprak erover met gedeputeerde voor economie, Tom Vandeput.