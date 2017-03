Riemst blij met topwandelgebied in cementgroeve op de grens met Maastricht

Het lijkt wel alsof de lente al is begonnen. Ook vandaag mogen we in Limburg weer genieten van een zonnige en droge dag. Vanochtend was het nog koud, maar de temperaturen zullen namiddag pieken tot 15 graden. Dinsdag en woensdag blijven de maxima temperaturen aangenaam rond de 15 graden, maar het wordt wel wisselend bewolkt. Naar donderdag mag je het meest uitkijken: het wordt dan erg zonnig en we komen lokaal dicht in de buurt van 20 graden, volgens weerman Ruben Weytjens. Vrijdag blijft het zacht, maar is er kans op een kleine bui.