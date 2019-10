F-16-piloot verblind door laser

Michel Lelièvre, de drugsverslaafde handlanger van Marc Dutroux, mag na 23 jaar de gevangenis onder voorwaarden verlaten. Dat heeft de strafuitvoeringsrechtbank in Brussel beslist. Lelièvre werd in 2004 veroordeeld tot 25 jaar cel voor zijn betrokkenheid bij de ontvoeringen en de dood van de Limburgse meisjes An en Eefje. Na de vrijlating van Michelle Martin, de ex van Dutroux is dat, is dit opnieuw een zware klap voor de nabestaanden van de slachtoffers.